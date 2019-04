El minuto de oro…. y la bala de plata

Cuenta la leyenda que una bala de plata es la única munición efectiva para matar a hombres lobo, brujas y otras criaturas fantásticas. Sin duda Pedro Sánchez es una rara avis de la política que resucita tantas veces como le dan por muerto. Pasó, contra todo pronóstico, al ganar las primarias del PSOE por segunda vez. Y pasó con la moción de censura que le convirtió en presidente de Gobierno. Será por su sentido de la oportunidad, por su capacidad de improvisación, por su habilidad para polarizar y victimizarse... Pero siempre logra su objetivo.

En esta campaña transitaba por donde se había propuesto: polarizar al máximo para erigirse en garante de la moderación y la centralidad política, no confrontar, no arriesgar, no pisar charcos… Y las encuestas le respondían favorablemente.