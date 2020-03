'El minuto del payaso', papancho ha vuelto

Esta semana ha vuelto El minuto del payaso a la cartelera madrileña. Lo hace al Teatro del Barrio y por tan solo cuatro días. Un unipersonal de Teatro el Zurdo que lleva más de cinco años entre reposiciones y giras. Un éxito que se debe a que el texto permite a Luis Bermejo, el actor que lo protagoniza ¡y cómo!, hacérselo pasar bien al personal con lo que hace un payaso antes de salir a la pista a representar el minuto para el que le han contratado.

Y es que hacer, hace de todo. Hasta mea en escena. Y en ese hacer, en ese actuar, cuenta la historia de su vida. Desde la tierna y melancólica historia de un amor adolescente no correspondido a las juergas de coñac que se corría con el chino de Burgos. Desde su deseo de ser domador de elefantes hasta la aceptación del destino que sus padres tenían reservado para él. La herencia con la que todo niño viene al mundo.

Lo cuenta todo con una prosodia exagerada de nombres, palabras y reflexiones sobre el teatro, el circo y la vida. A la vez que un cartel luminoso en el escenario pide silencio y el personal, que no puede callar, se muere, literalmente, de risa en las butacas. Pues una vez que Luis Bermejo prende la mecha del humor, y no tarda mucho, es un no parar.

Un no parar que va desde el número de cabaret o café cantante y nonchalance, como el de la merendolata, hasta el transformismo en una domadora de elefantes. Un transformismo que consigue con una peluca, nada más, que por arte de magia le transmuta en cuerpo, espíritu y actitud. Pequeño atrezo al que se pega como se le pega la nariz roja de payaso que se pone ya mediado el espectáculo y que parece que siempre estuvo hay, que nació ya con ella.