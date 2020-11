El misterio de los 18 grupos prioritarios de vacunación

Steve Russell/Toronto Star via Getty Images

Steve Russell/Toronto Star via Getty Images Una muestra de la vacuna contra la gripe A.

El Gobierno incluye el factor de exposición como criterio de prioridad en su plan de vacunación, pero no se sabe qué peso tendrá este aspecto a la hora de redactar las conclusiones definitivas.

Este martes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa , dio más detalles. Habló de tres fases de vacunación (la primera, de enero a marzo; la segunda, de marzo a junio; la tercera, a partir de junio de 2021) en las que se espera inmunizar a 18 grupos prioritarios de población, y además dio a conocer quiénes serán las primeras personas en recibir la vacuna: los residentes y el personal sociosanitario de los centros de ancianos y dependientes . A continuación, y dentro de la primera fase, se vacunará al resto de personal sanitario y a aquellas personas con un mayor nivel de dependencia que no estén en centros institucionales.

“Para la priorización de los grupos, se han establecido 18 grupos poblacionales, en función de cuatro tipos de riesgo. El riesgo de mortalidad, el de exposición a la enfermedad, el de impacto socioeconómico y el de transmisión de la enfermedad”, apuntó el titular de Sanidad esta semana.

Illa explicó que la priorización entre los grupos de personas se va a realizar “en base a un marco ético”: “Principio de igualdad, necesidad, equidad, protección a la discapacidad, beneficio social, reciprocidad y solidaridad”. Pero, de nuevo, no ofreció más detalles al respecto.

“A falta de ver cómo los 18 grupos prioritarios se acaban de concretar, la filosofía detrás de ello es: primero las personas más vulnerables y, después, las personas que más contacto tienen con ellas. De ahí la intención de empezar con los más mayores y seguir con sus cuidadores y sanitarios”, explica Pedro Gullón, médico especialista en medicina preventiva y salud pública.

Gullón entiende, sin embargo, que algunos expertos apuesten por incluir a las cajeras de supermercado, por ejemplo, dentro de los colectivos prioritarios. “Tiene sentido y se puede debatir”, concede Gullón. “Ahora bien, pienso que, antes que nadie, tienen que recibirla las personas más vulnerables”, matiza enseguida el epidemiólogo. “Son las personas con más riesgo, y tampoco tenemos del todo claro si las personas vacunadas, aparte de estas protegidas de la enfermedad, no van a ser portadoras asintomáticas”, señala.

En ese caso, y suponiendo que los trabajadores de un supermercado, por su grado de exposición, recibieran antes la vacuna, no se garantizaría que no infectaran a otras personas. “Puede que, pese a estar vacunadas, tengan capacidad infectiva”, advierte Gullón. “A priori, parece que no mucha, pero hay que ser prudentes con ello”.

El epidemiólogo sostiene que se empiece por las personas de más riesgo de muerte e, inmediatamente después, se siga vacunando a quienes tienen más contacto con ese grupo de población. “Es ahí donde las cajeras de supermercado podrían estar en un nivel parecido al del personal sanitario y sociosanitario”, apunta.