El misterioso caso de las infecciones contenidas de Covid en África

Eso ha hecho que la red sanitaria del continente, que fuerte no es, haya aguantado razonablemente. Un territorio donde hay cinco camas por cada millón de personas (son 4.000 en Europa) y que sólo tiene 2.000 respiradores, o sea, una decena por país más o menos, según datos de la OMS. “Fragilidad hay siempre, carencias de material hay siempre, pero no ha existido colapso”, remarca el doctor.

Otros factores “plausibles”

Kevin Marsh y Moses Alobo, que encabezan el equipo Covid-19 de la Academia Africana de Ciencias, han publicado un artículo en The Conversation el que matizan que la transmisión está siendo alta, que no hay que relativizar las cifras, pero que es cierto que los casos no revisten ni la gravedad ni el grado de letalidad que en otros países. Asumen que, en parte, también puede deberse a una falta de identificación y de registro de las muertes, que se carece de datos fiables -no es de extrañar, dicen, que haya más casos en países donde se están haciendo más pruebas y controles-, pero añaden que hay otros factores “plausibles” más curiosos.

A saber: enfatizan que las diferencias climáticas, el hecho de que haga más calor, ha podido afectar al virus; que puede haber una inmunidad preexistente en la población a causa de los otros virus sufridos y peleados por la comunidad; que las cepas que han llegado a África, más tardías, tengan comportamientos diferentes o cargas virales más bajas e, incluso, que haya factores genéticos. “También pueden ser relevantes. Un haplotipo (grupo de genes) recientemente descrito, asociado a un mayor riesgo de gravedad y presente en el 30% de los genomas del sur de Asia y en el 8% de los europeos, está casi ausente en África”, sostienen.

Los expertos reconocen que los números empiezan a ser más preocupantes. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC) está detectando un incremento del 20 al 32% diario en contagios, un ritmo que no se sigue en las pruebas que se realizan: hasta ahora, se contabilizan más de 19 millones de test en una comunidad de 1.300 millones de personas. Son “muchos” los asintomáticos, lamentan, que no son tratados.

Lo que menos se ve

El Covid en África está causando también daños indirectos. Desde la economía, que se resiente y llueve sobre mojado, a la sanidad básica, donde se complica la atención de otras patologías. El Grupo de Cooperación Internacional de la Asociación Española de Pediatría ha alertado en la revista Anales de Pediatría de que “debemos considerar los importantísimos posibles efectos indirectos que la pandemia tiene en aquellas enfermedades endémicas y que ya son causa habitual de morbimortalidad”, y pone como ejemplo el VIH, la tuberculosis, la hepatitis b o la malaria. Aún se desconoce el alcance de este impacto.

“Lo que sí está claro -añade el artículo- son las importantísimas consecuencias que la disrupción causada por las medidas de contención tendrá en las actividades comunitarias ya bien establecidas, como los programas de inmunización infantil, las consultas antenatales en mujeres embarazadas o la distribución de medicamentos para enfermedades crónicas (siendo los antirretrovirales para el control del VIH el ejemplo paradigmático) o de redes mosquiteras contra la malaria”. Y a ello se suma el “miedo” al contagio que pueden tener los africanos y que puede acabar haciendo que no acudan a sus centros sanitarios cuando lo necesiten.