El Mobile World Congress, en riesgo por el coronavirus y la psicosis del contagio

GSMA no quiere ni oír hablar de suspensión, aplazamiento o términos similares y apela a la fuerza del evento por encima de las bajas. “Mientras varios expositores han decidido no venir, y otros aún se encuentran valorando nuevos pasos, mantenemos más de 2.800 empresas”, exponen en una nota oficial.

“Hay cero indicadores de riesgo real, la OMS solo ha alertado de viajar a China, no ha dicho nada de ferias internacionales. Todo esto es una gran bola de nieve exacerbada”, admite Marc Sansó, profesor de EAE Business School . Sin embargo, sí reconoce que hay un problema de imagen “para las empresas que sí acudan. ¿Cómo van a poder defender que ellos vienen al Mobile cuando otras compañías han dicho que no van por motivos de salud de sus trabajadores?, ¿dando la imagen de que la competencia miente?”, se pregunta.

“Pondría las dos manos en el fuego a que no se cancela el MWC porque, primero, no hay ningún indicador de que exista riesgo real y, segundo, porque ya es muy tarde. No asistir ahora le supone grandes pérdidas a cualquier empresa, ya no se puede recuperar nada del gasto hecho”, reconoce Marc Sansó.

Inicialmente el plan de GSMA pasaba por el intercambio de micrófonos tras cada ponente, la mejora de los servicios de limpieza y desinfección en puntos críticos como baños, catering y pantallas táctiles, una mayor presencia de personal médico y una fuerte campaña publicitaria, con la recomendación de no darse la mano entre participantes.

Ahora han ido un paso más allá y han anunciado el veto a la presencia de asistentes que vengan de la provincia de Hubei (a la que pertenece Wuhan) y de aquellos que provengan de China si no han podido probar que han estado fuera del país desde 14 días –el periodo de incubación– antes del evento. Además, someterán a controles de temperatura a los presentes. Pueden llegar medidas posteriores. Todo, para dar la sensación de que su producto es seguro. Otra cosa es que consigan convencer a sus participantes.

Cuarentena en hoteles europeos

Por fortuna para GSMA y el propio Mobile, no todo son renuncias entre los ‘totems’ tecnológicos. Las compañías chinas Huawei o ZTE han confirmado su presencia optando por una vía alternativa. Hacer pasar la cuarentena a sus dirigentes y enviados al Mobile de origen chino en hoteles europeos.

Otra de las poderosas en el ramo, Xiaomi, ha decidido enviar a personal europeo a la gran feria tecnológica, en lugar de su representación nacional.