La presentadora le ha preguntado por su postura sobre lo ocurrido en Francia, donde se ha producido una candidatura única de cara a las elecciones generales entre el izquierdista Jean-Luc Mélenchon y los socialistas franceses.

Pastor ha querido saber si ve posible algo similar en España y Díaz ha sido muy general: “Lo que más me seduce de la apuesta de todas las formaciones es un verbo: sumar. Sumar gente, diversidades, proyectos. Sumemos. Si sumamos claro que hay futuro. Y me parece que claro que es posible”.

Para ahondar más en el asunto, la periodista ha ido directa al grano: ”¿Posible con el PSOE? ¿Usted lo ha intentando o no?”. “No. Pero creo que el PSOE tiene enormes dificultades para ello. Pero desde luego en ese verbo sumar yo voy a estar”, ha replicado la vicepresidenta.

Y Ana Pastor ha insistido en el asunto: “El PSOE tiene enormes dificultades ¿pero por usted no habría problema?”.

“Yo no soy nada sectaria. Nunca me defino por las siglas. Me defino por los proyectos, las propuestas... y cuando uno habla de eso se puede sorprender porque las personas y las siglas distorsionan demasiado”, ha argumentado.

Y ha sido entonces cuando se producido una escena en la que tanto la entrevistada como la entrevistadora se han acabado riendo: ”¿Esto alguna vez lo ha hablado con el presidente del Gobierno, por ejemplo? Decirle: presidente, lo que está pasando en Francia para frenar a la ultraderecha allí, ¿aquí no sería posible?”

“No puedo desvelar mis conversaciones con el presidente del Gobierno que seguro que son interesantes”, ha eludido Díaz, que ha provocado así la reacción de Ana Pastor: “Eso suena a que seguro que algo ha habido de este tema”.

“Pero quiero decir he hecho de todo ya, yo en Galicia he formado parte de algo que defino siempre en galego que es misturar, mezclemos. La gente no quiere que pensemos igual, sino que sumemos, que caminemos juntos”, ha defendido.

“Si a mí me dicen que iba a suscitar una alianza con el señor Beiras no me lo hubiera creído y sin embargo lo he hecho. Esto es el diálogo. Es el siglo XXI, han cambiado las cosas”, ha afirmado antes de matizar que, en su opinión, ahora mismo esa alianza a la francesa no es posible en España.

“Pero hay una alternativa a un país que es moderno, alegre, plural, diverso”., ha zanjado.