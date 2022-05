“O sea, tú no quieres un puerto democrático. Tú quieres un puerto donde las decisiones las tome la autoridad portuaria sin contar contigo. ¡Perfecto!”, ha exclamado Baldoví mientras Muñoz gesticulaba de forma ostensible.

″’¡Cállate, por favor, que yo me he estado callado! ¡Dile que se calle!”, ha pedido a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente del Congreso.

Mientras el grupo parlamentario socialista ha votado en contra este martes de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Unidas Podemos y ERC en el Congreso de los Diputados para pedir al Gobierno central que desista del proyecto de la ampliación norte del puerto y desmantele el dique norte de abrigo, ya que para los socialistas “sostenibilidad no es equivalente a autarquía” y “desarrollo económico y sostenibilidad no son incompatibles”, ha sostenido el diputado Vicent Sarrià.