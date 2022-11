El momentazo de Felipe VI en el vestuario de España: lo que dice provoca carcajadas y aplausos

El partido no pudo ser más completo. Desde el inicio hasta el final, España dominó, desarboló y no paró de generar ocasiones para lograr el mejor estreno mundialista de la selección de siempre.

Después se puso serio y felicitó a los jugadores.“Le decía al presidente, en mi vida he acudido a un partido de la Selección con un resultado así. Lo hemos disfrutado, como todo el mundo, pero más allá de eso veros jugar ha sido una auténtica gozada. No soy experto, pero no os he visto fallar a ninguno, ha sido una gozada y empezar así da gusto”.