El momentazo de Pablo Iglesias en una entrevista en Argentina al hablar de su fama de "ligón"

Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, ha protagonizado un curioso momento durante una entrevista en el programa argentino La Pizarra, donde le han preguntado sobre algo que hayan dicho mucho de él y que a él le haya provocado risa.

“A mí la ultraderecha siempre me ha atribuido ser como muy ligón y muy tal. Y para mis adentros yo decía: ’Pero si soy un monje de clausura. Qué enorme injusticia”, ha asegurado en tono desenfadado.

“Con la cantidad de golfos que hay por ahí que yo conozco, con nombres y apellidos en mi partido y en otros partidos... Y que a mí, que el sexto mandamiento lo cumplo a rajatabla, que se haya construido ese mito... siempre me ha hecho gracia”, ha asegurado en referencia al “no cometerás actos impuros”.

Preguntado por otros asuntos, como cuál es la tarea doméstica que más detesta, Iglesias ha reconocido que le molesta tener que recoger los juguetes de sus hijos.

“Es una tarea como muy poco duradera. Es estar recogiendo y, mientras estás recogiendo, los están tirando otra vez. Es ir detrás de ellos todo el rato y eso me desespera. Casi prefiero que lo tiren todo y ya al final, después de acostarles, recogerlo”, ha subrayado.

En este sentido, ha admitido que sigue durmiendo mal, pero ya no por preocupaciones políticas: “No es lo mismo no dormir por estrés u otro tipo de malos rollos que por estar abrazado a tu hijo, en este último caso no te importa no hacerlo. En la política he pasado muchas malas noches por tener mucha presión encima”.