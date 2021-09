El momentazo de Terelu en 'MasterChef Celebrity' que pone en pie a todo Twitter: "Esto es historia"

Durante la valoración de los platos Jordi Cruz no ha podido evitar poner la puntilla al momento: “Terelu ha tardado mucho en traer su plato, pero han venido después bien seguiditos. Flambeado flojito en general, no se percibía, no tenía potencia, no se percibía nada. Lo mejor creo que era el contramuslo con manzana que tampoco destacaba. Pero si hay un plato a destacar, el que más nos ha gustado, donde hemos visto que lo habías entendido, ese era la fondue de gafas“.

“Espero que puntúe por lo menos 0,5”, ha respondido ella con humor.

Y, como no podía ser de otra forma, el momento ha provocado numerosas reacciones en las redes. Los memes han sido épicos.