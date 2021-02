El momento de Iceta en el Congreso que acumula cientos de 'me gusta'

“Mire, entre unos que reparten carnés de constitucionalistas y otros que reparten carnés de catalanista, yo soy lo que soy, vengo de donde vengo, he hecho lo que he hecho y defiendo lo que defiendo”, empieza diciendo.

“Y, desde luego, no he visitado a los presos independentistas. Grave error político. Sí, mire, saltarse la ley es probablemente es el peor error político que uno pueda cometer. No digo que detrás de esa decisión no puedan existir valores, causas, que se consideren legítimas. Pero permítame que yo defienda aquí, y siempre, el estricto cumplimiento de la ley, el respeto a la separación de poderes, el atamiento de las sentencias y resoluciones judiciales”, añade.

Gabriel Rufián acusó a Iceta de tener contradicciones como la de defender una consulta de autodeterminación que después rechazó y el ministro insistió en la defensa de la legalidad, en el estricto cumplimiento de la ley y en el respeto a la separación de poderes y al acatamiento de las sentencias, en clara alusión al referéndum independentista ilegal.