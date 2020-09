El momento de Íñigo Errejón en el Congreso que triunfa en Twitter: más de 10.000 me gusta y subiendo

Pool via Getty Images

Pool via Getty Images Errejón en la tribuna del Congreso.

El diputado de Más País, Íñigo Errejón, ha dejado este jueves una intervención en la tribuna del Congreso que se ha viralizado en redes sociales.

Su señorías han debatido en la Cámara Baja las enmiendas a la totalidad que Partido Popular y Vox han presentado a la Ley de Eutanasia del PSOE. Unas enmiendas que han sido rechazadas por el Congreso por lo que la tramitación de la ley sigue en marcha.

″¿Señores de Vox y PP, no eran liberales y defendían la libertad individual?¿O solo son liberales para defender los privilegios de unos pocos?”, se ha empezado preguntando Errejón.

“Son liberales para que los que más tienen no paguen los impuestos que deben pero si van mal les rescata el estado; o para intentar destruir el derecho del trabajo y que el trabajador sea libre de trabajar por 700 euros o no trabajar. O para que no se regulen los alquileres y el individuo sea libre para irse a la calle”, ha proseguido.

Errejón ha recriminado a la bancada de la derecha que no sean partidarios de que “cuando se trata de que una persona a la que solo le espera un dolor indescriptible durante el resto de sus días pueda decidir si le pone fin a su vida”, y se ha preguntado: ”¿Qué pasa entonces con los principios liberales?”.

El fundador de Podemos ha calificado a PP y a Vox como “los liberales de Schrödinger” ya que “cuando tiene que ver con defender los derechos de unos pocos son liberales, pero cuando llegamos a la libertad individual se borran”.

Según Errejón, con las enmiendas de la derecha y la extrema derecha a la ley de la Eutanasia “sólo podrían morir de acuerdo con los valores de una minoría”: “Por eso, la libertad es superior y por eso la mayoría de la sociedad está de acuerdo en que avancemos en derechos”.