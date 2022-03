El momento de Pedro Sánchez en el Congreso que arrasa en Twitter: 5.500 'me gusta' y subiendo

En ese vídeo, Sánchez se dirige directamente al líder de Vox, Santiago Abascal, al que con una sonrisa en la cara le dice: “Yo, cada vez que me pide la dimisión... fíjese... lo llevo con orgullo que me pida usted la dimisión. ¡Algo estaremos haciendo bien!”.

“Sr. Abascal, lo llevo con orgullo que me pida usted la dimisión, algo estaremos haciendo bien.” Peeeedroooo. pic.twitter.com/g9VBRX4A2V

“Le quiero recordar una cosa, señoría, léanse ustedes, aunque sé que en fin estas cosas del globalismo que usted identifica con el multilateralismo, que no es otra cosa que la Carta de Naciones Unidas, que es precisamente lo que Putin están atropellando”, continuó antes de lanzar un dardo: “Dado que usted a lo mejor no tiene esa formación, pero hable usted con la señora Olona, que es abogada del Estado, hay un artículo 3 de la convención de Ginebra donde dice explícitamente que no se puede diferenciar a los refugiados y refugiadas en función de su origen y su nacionalidad. Lo están haciendo ustedes”.