El momento de Pedro Sánchez en el Congreso que arrasa en Twitter: 40.000 'me gusta' y subiendo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizó este miércoles un momento en el Congreso que está dando mucho juego en Twitter.

Todo ocurrió mientras se debatía la última prórroga del estado de alarma. En un momento dado, el jefe del Ejecutivo se volvió desde la tribuna y se dirigió directamente a Pablo Casado, líder del PP.

“Dice el señor Casado que yo soy el presidente del Gobierno con menos apoyo parlamentario de la historia democrática. No lo sé. No lo sé. Habría que verlo. Me fío de su palabra aunque sea por una vez y sin que sirva de precedente, señor Casado”, comenzó diciendo Sánchez.