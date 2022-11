El momento de Pedro Sánchez que se comparte cientos de veces de inmediato: sonríe y lo suelta

Un momento que ha protagonizado Pedro Sánchez, presidente del Gobierno , durante la sesión de control se está compartiendo de forma masiva en Twitter, acumulando cientos de retuits y miles de me gusta de forma casi instantánea.

″¿No se siente ridículo?”, ha preguntado reconociendo que no se imagina a ningún otro dirigente hablando en esos términos. “Quizá a Nerón o Calígula”, ha ironizado.

Ademas, Abascal le ha dado la razón y ha reconocido que Sánchez pasará a la historia, pero no por “desenterrar muertos e impedir su descanso”, sino por “haber cedido a las pretensiones de comunistas, separatistas, malversadores, sediciosos y golpistas”.

Tras ello, a Sánchez se le ha dibujado una sonrisa en el rostro y ha soltado: “Señor Abascal, se le ve el plumero. No son personas muertas, son dictadores. En todo caso, no me cabía ninguna duda de que usted era el guionista principal del triste papel que su grupo parlamentario la semana pasada en esta Cámara”.