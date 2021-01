El momento de Toni Cantó que lo lleva directo al 'trending topic': su cara es un poema

El nombre del político de Ciudadanos Toni Cantó ha aparecido entre las principales tendencias de Twitter tras unos minutos de tensión durante su entrevista en Todo es mentira, el programa vespertino de Cuatro.

El exactor calificó a las formaciones Compromis y Unidas Podemos de “populistas” y aseguró que “son los mismos” que este miércoles entraron en el Capitolio de Estados Unidos. “Lo he vivido personalmente en el Congreso donde me lanzaron botes de bebida, mecheros o me insultaron”, añadió.

La periodista de Infolibre Alicia Gutiérrez le preguntó si realmente estaba comparando lo ocurrido en EEUU con el rodea al Congreso. ”¿Con cuál, con el de 2012 cuando no existía Podemos o con el de marzo de este año cuando la policía de Jusapol se presentó en las inmediaciones del Congreso apoyada por Ciudadanos y con Vox? Estoy flipando un poco”, le comentó la comunicadora.

“Entiendo que a usted le da igual que se rodee un Congreso dependiendo de quien lo hace. A mí no, yo lo denunciaré siempre. Viví desde dentro del Congreso, me tuvo que sacar la Policía escoltado durante cuatro manzanas porque había un rodea el Congreso en el que participaba activamente Podemos. Yo denuncio eso igual que el Capitolio”, comenzó a responder Cantó.