El momento de Yolanda Díaz en el Congreso que no para de acumular retuits

La vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz es una de las políticas de moda en España y eso tiene su reflejo inmediato en las redes sociales, donde suele ser treding topic a menudo y donde sus intervenciones suelen acumular gran cantidad de interacciones.

El último ejemplo se está viendo este mismo martes, cuando apenas un minuto de discurso de la también ministra de Trabajo durante la inauguración de unas jornadas sobre la nueva Ley de Vivienda en el Congreso se está compartiendo sin parar.

En el vídeo, Díaz asegura que “la precariedad laboral y la imposibilidad de acceder a una vivienda digna pone en riesgo el futuro de nuestros jóvenes y pone en riesgo e futuro de nuestro país”.

“Creo que no se lo merecen y nuestro país tampoco se lo merece. Por eso estamos actuando pensando en el mañana y en el hoy”, afirma la vicepresidenta antes de subrayar: “Nuestro proyecto de país es, y es lo que más me gusta, lo más humilde y lo más ambicioso. Queremos que toda nuestra gente pueda vivir su vida con dignidad. No es pequeña cosa. Donde la democracia y el bienestar lleguen a todos los rincones y todo el mundo pueda tener un trabajo, un hogar y la vida que quiera vivir”.

Díaz resalta que “la política de vivienda está llamada a ser un nuevo pilar del Estado de bienestar, un estado que quiera realmente hacerse responsable del bienestar de todos y todas”.

“Esta ley es solo el inicio. Queda un enorme camino por delante que tenemos la obligación de desarrollar. Pero creo que partimos de un punto de partida importante para avanzar”, zanja.

En otros momentos de su intervención, Díaz ha invitado al PP y a su presidente a “pensar y repensar” su intención de “bloquear” la futura aplicación de la nueva Ley de Vivienda en las comunidades y ayuntamientos donde gobierna.

“El PP se equivoca y habrá tiempo de que los españoles le saquen de su error”, ha dicho.

Y es que Díaz ha lamentado que el PP considere que “electoralmente le sale rentable bloquear su aplicación” y que se anuncien como “rebeldes” pese a que, como gobernantes, ha dicho, “tienen que hacerse cargo de los problemas” de los ciudadanos.

“Ya veremos lo que acaban haciendo y cuál es el veredicto de la ciudadanía cuando se abran las urnas”, ha aseverado la vicepresidenta segunda, tras reivindicar que la nueva Ley de Vivienda y la regulación del precio de los alquileres “no está en contra del mercado, sino contra la especulación y el abuso”.

El vídeo de Díaz acumula en apenas 14 horas más de 3.600 ‘me gusta’ y supera también los 1.000 retuits.