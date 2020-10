El momento 'tierra trágame' de María Patiño al insultar a Isabel Pantoja

Sus compañeros en plató estallaron en una carcajada al escuchar el error y alguno bromeó sobre las posibles consecuencias que podría tener. “Se me ha ido. No pienso eso de ti. Iba a decir que estos puñeteros no me dejan hablar”, se disculpó la colaboradora.

“Despídete de Socialité. A ella se le acaba Idol Kids ahora”, apuntó Jorge Javier Vázquez sumándose a las bromas de sus compañeros.“Que lo haga por el sueldo que yo lo hago y por las horas que yo hago. Que lo presente”, respondió la tertuliana.

“Cada vez que vengo me voy con problemas para casa. Quiero tener una vida normal”, añadió tras las bromas de sus compañeros. “Oye, Jorge, que ha sido un lapsus. ¿Esto es demandable?”, se cuestionó antes de que Vázquez pidiera abandonar el asunto.

El comentario no pasó desapercibido en redes sociales, donde el despiste de Patiño fue muy comentado.