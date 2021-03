El mondongo independentista se deshará diciéndose las verdades en el Parlament, y un debate de investidura debería ser el momento. Si están discutiendo qué papel tiene Carles Puigdemont y el Consell per la República —eso se está discutiendo para formar Govern— debe hacerse abiertamente, sin disimular esta cruda discusión por el poder tras la retórica de planes económicos con los fondos europeos Next Generation EU, como repite cada dos por tres el vicepresidente en funciones de presidente y aspirante a presidente —todo es así de barroco en la política catalana—, Pere Aragonès. De seguir con el mondongo este plan next generation acabará siendo el plan next next generation, o quizás next next next generation.

Hace ya 10 años de todo y casi cuatro de octubre del 17. ¿No sería ya hora de deshacer el mondongo? ¿No sería un debate de investidura el momento de hacerlo? ¿No sería la forma de abrir una expectativa de una legislatura que no sea una repetición de mondongo?

Es verdad que muchas parejas, por deteriorada que esté la relación, consideran que es mejor aguantar “por los hijos”. No es menos verdad que no pocas veces “los hijos” son el pretexto para enmascarar la pereza o el miedo a perder ciertas comodidades.