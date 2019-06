El monólogo viral sobre la Selectividad que triunfa en Facebook: "Una nota sí me define. Una décima me amarga la vida"

El cómico Juan Amodeo ha subido a su cuenta de Facebook un vídeo sobre la Selectividad que tiene en pocas horas más de 2.500 compartidos.

El humorista empieza su monólogo hablando de aquellos que dicen que la Selectividad “es solo un papel” y las personas no son “solo una nota”, algo que él no comparte: “Díselo eso a la nota de corte. Díselo a la carrera que quiero estudiar, díselo a mi madre, díselo a mis profesores. Es que eso queda genial. Una nota sí me define. Es más, una puta décima me amarga la vida y tengo que estar estudiando lo que a otros no les gusta”.

Además, explica la presión a la que se ven sometidos los alumnos de segundo de bachillerato desde principio de curso ya que todo va encaminado a prepararte para la Selectividad. Los profesores repiten aquello de “tranquilo, que si estudias apruebas”. “Esa frase es como el soy amigo de mis amigos”, asegura Amodeo. ”¿De quién vas a ser amigo si no?”.

Ya en plenos exámenes, Amodeo critica en tono de humor a las personas que llegan con los apuntes y de aquellos que, por los nervios, no saben ni poner su nombre en el folio.

Cuatro minutos que merecen la pena.