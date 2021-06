El monstruo y el celópata

Desde el asesinato cometido por José Bretón hasta el de Tomás Gimeno han transcurrido diez años. Diez años en los que no han faltado otros asesinatos de niños y niñas que no han contado con la incertidumbre creada por las circunstancias de los hechos, ni con la presencia continuada en los medios de comunicación hasta la resolución del caso. En esos diez años y más de 50 niños y niñas asesinadas han cambiado muchas cosas, pero no la violencia de género ni las justificaciones que surgen de manera espontánea ante el resultado de las agresiones machistas.

De José Bretón se dijo que era un monstruo y de Tomás Gimeno se dice que es un celópata, y de los dos se afirma que son psicópatas, un término que vale para un roto y para un descosido cuando lo que se pretende es ocultar el verdadero significado de lo ocurrido. Al final se comprueba que da igual el término utilizado, que lo importante es situar el asesinato de los hijos e hijas fuera de la normalidad y a ser posible dentro de lo patológico, para así no mostrar los elementos de una sociedad machista que lleva a usar la violencia contra las mujeres como una forma de controlarlas y dominarlas, incluyendo a los hijos e hijas dentro de esa estrategia de control cuando forman parte de la relación. Y lo hacen a diario por medio del ambiente de violencia, amenaza y coacción que imponen, no solo cuando los golpean físicamente o cuando los matan.

El machismo establece “cortocircuitos” para que el “chispazo” de la violencia no produzca un apagón general en la visión androcéntrica de la realidad, y todo el escenario continúe iluminado por los focos masculinos que alumbran aquello que interesa para destacarlo sobre el resto, al tiempo que crea sombras impenetrables para que nadie pueda ver qué esconden.

Si la noticia hubiera sido, “esta mañana han encontrado en su casa de Tenerife los cadáveres de dos niñas de seis y un año junto al cuerpo sin vida de su padre. Todo parece indicar que las mató y luego se suicidó. No se descarta ninguna hipótesis”... nadie estaría hablando días después de violencia de género, de violencia vicaria, ni de nada. Habría sido “otro caso más” de los que se producen cada año y que a pesar de su constancia no despiertan conciencia crítica social para cuestionar todas las circunstancias de la violencia de género que dan lugar a ellos, ni para que la respuesta inmediata, incluso desde fuentes de la investigación y por profesionales que se presentan como expertos y expertas en violencia de género, hable de algún tipo de patología y trastorno.