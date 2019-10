El cabreo de Bertín Osborne en plena entrevista tras esta pregunta: "Ya lo he dicho mil veces"

Bertín Osborne ha concedido una entrevista a La Voz de Galicia con motivo de su actuación el próximo 18 de octubre en el Palacio de Congresos de Santiago.

El presentador de Mi casa es la tuya, en Telecinco, se ha mosqueado al final de la charla. En el encuentro, Osborne ha hablado de su nuevo disco Yo debí enamorarme de tu madre, que además es una canción “preciosa del mayor compositor de rancheras de la historia, Jose Alfredo Jiménez.”

El cantante ha defendido, en referencia a que se revisen canciones antiguas para ver si son machistas o sexistas, que estas están escritas “en el contexto en el que viven”: “Se hacen ese tipo de consideraciones, pero sin embargo cantan unos que hacen apología del terrorismo”.

Después se ha dejado de hablar de música y la entrevista ha derivado en las declaraciones que Osborne dijo del feminismo. El cantante aseguró que “no era necesario en España” y se reafirma: “Lo que dije lo mantengo: que en España un país desarrollado como el nuestro con las libertades que hay no tiene mucho sentido. Me gustaría que todos los que defienden eso se vayan a la embajada de Irán”.

Finalmente, la charla ha derivado en su programa y en si invitaría a Mi casa es la tuya a personas que no piensen como él. Y aquí se ha cabreado. El entrevistador ha preguntado: “Imagínese llevar a su casa o, mejor, ir usted a la de Pablo Iglesias. ¿Le gustaría?”.

Y la respuesta de Osborne ha sido contundente: ”¿Por qué tenemos que acabar siempre hablando de esto, si estábamos hablando de un concierto? Es que hago una entrevista y la primera pregunta es del tema. Luego ya empezamos con el monotema, que si soy machista, que si soy de este partido político, que si me cae bien Podemos. Es que ya me aburre. Ya lo he dicho mil veces: yo no tengo nada contra nadie”.