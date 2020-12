El locutor y presentador de Herrera en Cope, Carlos Herrera, ha cargado en su monólogo de este martes contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que le ha exigido que desvele los nombres del comité de expertos.

Este lunes se conocía la noticia de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ordenaba al ministerio de Sanidad a dar los nombres del comité de expertos al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

“Ayer no compareció Simón para dar los datos de la pandemia. No hubo ocasión para preguntarle por varias cosas, fundamentalmente por la larga lista de expertos que asesoran al Gobierno”, ha comenzado.

Herrera ha proseguido diciendo que “Sánchez presumió de expertos, Simón no quiso dar la lista porque era larga, Illa reconoció que había expertos que había traído ex profeso pero que para la pandemia no había y Carmen Calvo que lo tienen que estudiar”.

″¿Qué es lo que tenéis que estudiar? Lo que tenéis que hacer es obedecer a esa resolución, que os retrata como un gobierno opaco que regatea información a la gente, vosotros sabréis por qué. Hasta en once ocasiones ha reclamado Transparencia a Sanidad que ofrezca esa lista. Tiene la obligación”, ha sentenciado.

El locutor ha asegurado que hay que conocer el consejo con el que se reunía Sánchez y al que apelaba para “justificar todas sus decisiones y que luego no existía”.

Herrera ha comentado que esa puede ser la razón por la que España será uno de los países con más infectados y muertos del mundo. “Se adoptaron medidas tarde pese a los avisos y se sustentaron en el criterio de un comité fantasma con el que el ISIS de la pandemia tapaba las vergüenzas de sus negligencias. El ISIS es Illa, Sánchez, Iglesias y Simón”, ha asegurado.

Además, ha dicho que gracias a este comité se taparon las huellas de “la barbaridad perpetrada antes del 8-M en España, cuando se descontroló el virus por no suspender el akelarre de Montero y Calvo y cientos de eventos en España”.

También ha añadido que se basó en ese equipo para “arrestar domiciliarmente al país y hundir su economía, para impulsar una desescalada chapucera o para cantar una victoria inexistente en el verano”.