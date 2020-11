El motivo por el que Susanna Griso casi llora en 'Espejo Público'

Durante el programa de este jueves, el espacio de Antena 3 ha valorado si era o no necesario dar esa imagen. Francisco Rosell, el director de El Mundo, ha asegurado que “los ciudadanos quieren que los ministros resuelvan tus problemas”. “Imagínate que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se hubiera puesto a llorar por la situación de la inmigración en Canaria”, ha añadido.

Griso ha querido defender a Montero y ha dicho que si Grande Marlaska se hubiera puesto a llorar no habría pasado nada porque le habría humanizado.

Además, la presentadora ha confesado que ella casi se emocionó este miércoles durante una entrevista con Ignacio, un joven que se lanzó al agua a rescatar a los inmigrantes que llevaban a Lanzarote.

“Salvó a una serie de personas de una patera, pero se le quedaron otros. Dijo que escuchó a un niño llorar y cuando volvió ya no lo vio. Me entraron unas ganas terribles de llorar, hice un esfuerzo de contención enorme. Que me hubieres dicho, ¿que hay que llegar al plató de televisión llorada?”, aseguró Griso.

Otro que ha valorado la imagen de Irene Montero ha sido el ‘popular’ Francisco Javier León de la Riva, que fue alcalde de Valladolid de 1995 a 2015. En la televisión de Castilla y León ha calificado de “numerito” las lágrimas de Montero, a la que ha llamado como “señora esposa o pareja del vicepresidente” a la que le “dan un ministerio que no existía en ningún sitio”.

“Era una dirección general, pero como había que colocar a tantos pues tenemos 23 ministerios en España”, ha rematado.

En el plató, una representante del colectivo feminista ha denunciado que esas palabras eran un “micromachismo”. De la Riva le ha respondido al momento: “Ah, ¿esto es un micromachismo? Por sus estudios y su preparación, no lo dudo. Fíjate, pasar de cajera a ministra es un carrerón político de mucho cuidado.