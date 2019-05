El móvil en la familia

Por Flor María Santos, voluntaria en proyecto de intervención familiar en Fundación Amigó:

Las nuevas tecnologías están cambiando y condicionando desde hace ya varios años las relaciones humanas en distintos ámbitos, el amistoso, el familiar, el laboral e incluso el de pareja.

Estos cambios no tienen a priori por qué resultar negativos, y de hecho en muchos casos no lo son. Sin embargo, es necesario tener una visión crítica, sin caer en excesivos tremendismos pero que nos lleve a un análisis responsable del uso de aquellas.

La llegada a la familia de un nuevo miembro se suele recibir con alegría; cuando ese nuevo miembro es el móvil de nuestro hijo o hija, se debe recibir con precaución, nunca con ligereza y siempre precedido de unas normas y límites de uso acordes a su edad. Pero, ¿a qué edad deberíamos darle un móvil a nuestro/a hijo/a? Muy sencillo… depende, y depende fundamentalmente de eso, de su edad y momento madurativo.

Si tenemos en cuenta que, por norma general, el móvil que le compraremos tendrá acceso a Internet, deberemos valorar varios aspectos y responder a diferentes preguntas. Por ejemplo: ¿a qué edad permitiría usted que su hijo o hija pudiese hablar con personas desconocidas e incluso quedase con ellas? ¿Cuánto tiempo permitiría que su hijo o hija hablase con quién quisiese, cuando quisiese y durante el tiempo que quisiese sin pedirle permiso y sin darle explicaciones? ¿A qué edad permitiría usted que viese vídeos e imágenes de contenido sexual explícito? ¿A qué edad le permitiría usted que pudiese ceder el uso de su imagen personal mediante fotos o vídeos y los expusiese públicamente? ¿A qué edad y a quién le gustaría que su hijo o hija le contase dónde está o qué es lo va a hacer en cada momento? ¿A qué edad permitiría que su hijo o hija hiciese todo eso sin su conocimiento y autorización? ¿Con ocho, con nueve o quizá con diez años? Mucho me temo que bastante más tarde.

Internet y con él, las redes sociales en las que nuestro hijo o hija pueda estar dado de alta no son meras diversiones sin importancia, sino que van afectar de manera considerable al carácter, comportamiento y desarrollo intelectual y personal del menor, y debemos planificar y valorar en qué medida, cuándo y cómo debemos dejarle a merced de esa influencia sin control ni supervisión, exactamente igual que lo haríamos con sus amistades y los lugares que frecuenta. Si un niño o niña no puede fumar, conducir, ni beber alcohol hasta que alcance una edad considerada, en líneas generales, adecuada para que pueda tomar una decisión libre o sea capaz de hacer un uso aceptable de esa facultad, parece lógico pensar que el acceso a la red deberá hacerse también cuando los/as niños/as hayan alcanzado esa edad, que lamentablemente no está estipulada por la Administración como en esos otros casos, sino que queda a discreción de las madres y padres, que en muchos casos no cuentan con la información necesaria, no ya sobre el uso y disfrute de estos dispositivos, sino sobre el momento madurativo ideal para que su hijo/a acceda a él y que, en la mayoría de los casos no va más allá del momento en que lo pida, o del que al familiar ingenioso se le ocurra la idea de que será un buen regalo de comunión o de fin de curso.