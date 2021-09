El movimiento LGTBI protesta en Sol “para vivir sin miedo”

El movimiento LGTBI no está dispuesto a rendirse. Casi una semana después de que el joven del Malasaña denunciara un ataque homófobo falso y algunos aprovecharan para minimizar las agresiones, 800 personas según fuentes policiales, han acudido este sábado a la llamada de COGAM para reclamar su derecho a “vivir sin miedo”.

La concentración de Madrid es la respuesta social a un fenómeno al alza: cada vez hay más delitos de odio y agresiones LGTBIfóbicas. Por eso, desde las 18.30 se han empezado a ver por la céntrica plaza a personas ataviadas con banderas arcoíris y pancartas. “La homofobia nos está matando”, se ha leído en la camiseta de un joven.

Paco, David, Ángel y Juan han venido juntos. Los cuatro son de Madrid y no dudan en comentar sus miedos tras esta semana: “Lo peor es que por lo de este chico [en referencia al joven de Malasaña], se va a desacreditar al colectivo. Y lo aprovechan. Y es que no es este chico, es Samuel y muchos más que no salen pero a los que pegan y maltratan por ser LGTBI”, zanja uno de ellos.

El asesinato de Samuel Luiz, en julio, al grito de “maricón”, marcó un punto de inflexión en la estado de ánimo de la sociedad. Por eso, el nombre del joven coruñés ha resonado con fuerza: “Samu, escucha, seguimos en la lucha”.

La concienciación llega hasta los más jóvenes. Eider, de 14 años, ha acudido con su novia Paula y dos amigos. “Vengo a hablar por la gente que ya no puede hablar. Lo del chico de Malasaña nos discrimina, porque hay quien nos quiere poner como personas que no somos normales”, explica.

Yolanda Cosgaya, portavoz de COGAM, explica que era importante estar en Madrid este sábado porque “hay que denunciar el aumento de las agresiones a los colectivos vulnerables”. “Entre ellos, el colectivo LGTBI+”, matiza