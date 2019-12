El mundo, las estúpidas paradojas y nosotros

Con este post no pretendo relacionar todas aquellas paradojas en las que a menudo nos perdemos los seres humanos, pero sí animar a una reflexión que nos ayude a tomar conciencia de las contradicciones con que vivimos. Y me gustaría comenzar por el principio: por la propia verbalización de las incongruencias.

El filósofo polaco Zygmunt Bauman nos sorprendió hace cosa de una década con su libro Tiempos líquidos: vivir en una época de incertidumbre , una aproximación sociológica de los tiempos que nos ha tocado vivir, que sostiene que las estructuras sociales ya no perduran el tiempo necesario para consolidarse y no sirven como marcos de referencia para los actos humanos.

Así mismo, nos hemos enriquecido en nuestra nueva convivencia líquida con una particular interpretación del término ‘juzgar’… No, no voy a transcribir la definición de la RAE, porque esto va de otra cosa. Si prejuzgar es tomar una posición frente a algo de forma anticipada, un prejuicio jamás debería tener una interpretación exclusivamente negativa ¿no es cierto?

Pues ahora ya no es así, o al menos no se entiende de esa forma. Hoy prejuzgar es tener una opinión o una posición (determinada y firme o puramente especulativa) que no coincide con la de tu interlocutor. Y basta. No hay diálogo ni se apela a la razón, consecuentemente tú tienes un prejuicio, y deberías hacértelo mirar. Y cuando antes cuestionábamos, ahora resulta que juzgamos. “Creo que has puesto el cuadro un poco torcido”. Respuesta: ”¿Me estás juzgando? ¿Es que no valgo para nada…?”. Ahí lo dejo.

Y en esto de juzgar y los prejuicios se atiende de forma maniquea y no recíproca, porque en Occidente hacemos gala de una sensibilidad exquisita con todas las culturas, mientras que en buena parte del resto del orbe nos siguen considerando infieles, cruzados, bárbaros o gaijines, y se mofan o desprecian nuestro acervo cultural. Y no pasa nada, porque decir lo contrario… Sobre esto ya escribió Alexis de Tocqueville en 1835 en La democracia en América, cuando se refirió a la dictadura de las minorías, pero de eso ya hablaremos otro día con más tiempo.

Ahora volvamos un momento los ojos a casa y reparemos en la paradoja más cruel e interesada que se pueda imaginar: todos queremos salarios dignos pero casi todos adquirimos productos extranjeros, fundamentalmente de bajo coste, ergo fabricados en países con mano de obra barata si no directamente esclava. ¿Cómo es que somos capaces de congeniar un deseo tan sano y profundo con unos actos tan egoístas y dañinos para nuestra economía doméstica?