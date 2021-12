El mundo no está preparado para la próxima pandemia: estas son las amenazas y los antídotos

SERGEI SUPINSKY via AFP via Getty Images

SERGEI SUPINSKY via AFP via Getty Images Varias personas lloran la muerte de un familiar por covid a las puertas de un hospital en Kiev (Ucrania) el 1 de noviembre de 2021.

España no puntúa del todo mal dentro del conjunto, pero el estudio observa carencias importantes que afectan a todas las naciones. El título de uno de los análisis de la investigación es bastante elocuente: ′ Mayor que la covid: preparación para incidentes biológicos mundialmente catastróficos ’.

El Índice GHS no está diseñado para predecir cómo va a reaccionar un país en la próxima emergencia sanitaria —pues los factores sociales, políticos y culturales también juegan un rol importante, reconoce el estudio—, pero sí pretende informar a los dirigentes de los elementos que deberían reforzar sus países de cara a una futura epidemia.

A principios de 2020, las autoridades y los sistemas sanitarios de los países reaccionaron, en general, como buenamente pudieron, así como las sociedades. Desde entonces han pasado casi dos años, ha habido tiempo para pararse a pensar y evaluar posibles futuros riesgos, pero el mundo no lo ha hecho.

“El riesgo es alto, y los líderes mundiales tienen que actuar”, afirma Ernest J. Moniz , copresidente y CEO de NTI. “Los riesgos biológicos están creciendo en frecuencia, y todos los países tienen que invertir más en capacidades sostenibles para abordarlos”, explica en la investigación. De los 195 países analizados, 176 no han aprobado todavía un plan nacional para hacer frente a una emergencia sanitaria de potencial pandémico.

MIGUEL MEDINA via AFP via Getty Images

MIGUEL MEDINA via AFP via Getty Images Llegada a Venecia (Italia) del primer crucero en 17 meses, el 5 de junio de 2021.

“La relación entre salud animal, salud ambiental y salud humana es obvia, intrínseca, inseparable”, afirmaba en una entrevista con El HuffPost María Neira , directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS. “Está claro que si tú deforestas una zona, vas a tener unos cambios ecológicos importantísimos que van a tener repercusión en las plantas, y en las especies animales que viven ahí y tienen relación con el humano… en fin, va a haber un cambio de ecosistema que, lo queramos o no, va a tener un impacto sobre nuestra salud”, explicaba.