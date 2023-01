El nacimiento de la escala planetaria

Ya somos ocho mil millones de humanos en el planeta. No hay nada moralmente erróneo en las personas que quieren vivir bien y disfrutar la vida, siempre y cuando no se pongan en peligro ellas mismas en el proceso. Obviamente, no corresponde a los ricos decirle a los pobres lo que han de consumir. La justicia social requiere que nos aseguremos de que los ocho mil millones tengamos vidas razonablemente buenas. Al mismo tiempo, parece ser cierto que, sin intervención, la biosfera puede que no produzca tanta carne o pescado como los ocho mil millones de humanos pueden querer o necesitar consumir. Así, si quieres producir más carne o arroz, tendrás el problema de producir más metano en la biosfera. Esto te hará darte cuenta de que la crisis que viene lo hace en forma de enigma. Queremos vivir bien. Queremos que todos los humanos vivan bien. Además, tenemos que hacerlo a través de los mecanismos del mercado que ya existen (no veo ninguna posibilidad de una transición inmediata al socialismo o a una economía dirigida). Esas instituciones no afrontan la crisis climática con la urgencia que piden los científicos. Nuestro ritmo de transición a las energías renovables no va a la velocidad que el sistema Tierra necesita para que nosotros evitemos aumentar la temperatura media de la superficie terrestre en más de dos grados en las próximas décadas. No hay soluciones perfectas.