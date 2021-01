El neumólogo que vio venir lo de marzo avisa de lo que va a pasar en 10 días: "Hagan algo"

Todo ello mientras Sanidad ha notificado 44.357 nuevos positivos de covid desde el miércoles, que elevan los contagios desde el inicio de la pandemia hasta los 2.456.675 y provocan un nuevo aumento de la incidencia acumulada hasta los 795,65 casos por cada 100.000 habitantes, 59 puntos más que el miércoles, lo que triplica el nivel de riesgo extremo.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, se han contabilizado 404 fallecidos desde ayer, con lo que la cifra de muertos desde marzo asciende ya a los 55.041, de ellos 1.146 en los últimos siete días.

También continúa al alza la presión hospitalaria, con un 20,8 por ciento de las camas ocupadas por enfermos de covid - un punto más-, con 26.542 ingresados (1.314 pacientes más en las últimas 24 horas). De ellos, 3.734 están en cuidados intensivos, con una ocupación del por ciento del total de estas unidades.

Con estos datos, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha dicho en rueda de prensa que la incidencia sigue creciendo pero con aumentos cada vez más pequeños, lo que implica una “inflexión” que podría haberse iniciado el pasado fin de semana o el lunes.

El 8 de marzo, cuando el Gobierno todavía lanzaba mensajes de calma y la mayoría de los españoles no se imaginaba lo que venía, el médico @donni__69 aseguró que en su hospital llegarían a 2.000 infectados a finales de abril y que se ocuparían todas las camas de UCI de su centro a mediados de ese mes.

Habrá que suspender todas las cirugías programadas y decidir no ingresar muchas patologías no tan graves que hoy no se envían a casa”, avisó e incluso llegó a advertir de que habría que “tomar decisiones éticas muy difíciles”. “Habrá que decidir a qué pacientes ventilar y a quienes dejar morir porque no habrá ventiladores ni camas de UCI para todos”, reflexionó.

“Estos datos son extrapolables a cualquier otro hospital y área del país. Todo esto ocurrirá si seguimos sin hacer nada como hasta ahora, en la ’fase de contención”, añadió antes de asegurar que la única solución sería limitar los movimientos de las personas.