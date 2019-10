El nieto de Franco desvela la confidencia que le hizo su abuelo al rey en plena agonía y que ahora le produce "más pudor"

Francisco ‘Francis’ Franco, nieto del dictador Francisco Franco, ha expresado -en el programa Espejo Público, en Antena 3- que el principal motivo de pudor en torno a la exhumación de los restos de su abuelo es que “se produce en un momento de emergencia nacional, con todo el drama del tema de Cataluña”.

En este sentido, ‘Francis’ Franco ha revelado que su abuelo, en plena agonía, “agarró la mano del rey Juan Carlos I y le dijo ‘Alteza, lo único que le pido es que defienda la unidad de España’”: “A mí esto es lo que me produce más pudor, que este circo se está produciendo en un momento de emergencia nacional, con el dramático tema de Cataluña”.

‘Fracis’ Franco, quien ha mostrado su tremenda indignación por la inminente exhumación, ha culpado al “tonto útil de Zapatero de desunir con la Ley de la Memoria Histórica”, que ha dado pie a “un acto de cobardía por vengarse de un muerto”. En esto ha incluido también a la Iglesia católica, “muy cobarde” y cuya “X” en la Declaración de la Renta no va a volver a poner.

En referencia a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho que “cuando habla rebuzna, y hay que decirle que los vencedores y los vencidos están todos muertos”. En este punto, ha recomendado a la propia Calvo que ponga el foco en el 7 de noviembre, “día del aniversario del bombardeo de Cabra por los republicanos, que es su pueblo”.

Así mismo, Franco ha criticado duramente que no le permitan poner la bandera de España sobre el féretro del dictador, argumentando que puede herir la sensibilidad de algunas personas: “Si a alguien le hiere su susceptibilidad ver la bandera en el féretro, que le den. Le corresponde porque ha sido jefe de Gobierno”, ha argumentado Franco, quien por contra considera que “lo que no quiere el Gobierno es que les estropeen la foto de dentro y la que quieran sacar fuera”.

Franco ha culpado al Ejecutivo de oscurantismo en todo lo relacionado con la “chapuza” de la exhumación, que no tendrá honores militares “aunque le corresponde por ley”: “Intentamos defender la memoria de mi abuelo”, ha afirmado.

“En la España de las libertades es una censura que no nos dejen hacer fotos del momento”, ha expresado Franco, quien ha reconocido que su abuelo “fue mucho más cercano que mi padre, por circunstancias que no voy a explicar”.

“Fui muy crítico con la última parte de su régimen. A mí me afectaría mucho volver a verlo porque no sé cómo va a estar. El Gobierno confía en que el ataúd esté destrozado, pero las cosas se hicieron bien”, ha defendido Franco, quien ha explicado que “nos dijeron que la carpa era por los gases, pero luego reconocieron que era para que no pudiéramos captar fotos”.

“Nos parecía que ser comparsas de una profanación estaba mal, pero ha pesado más que es nuestro abuelo y no podemos dejarle solo en este trance”, ha expresado Franco, quien ha asegurado que no va a decirle nada a la ministra en el helicóptero “porque como empiece yo no me callo”.

“Esto es propaganda, las fechas no son casualidades. Yo les voy a aguar la fiesta en lo que pueda. Es tan indigno lo que están haciendo. Piensan que han conseguido una victoria, y pasarán a la historia como profanadores”, ha opinado el nieto del dictador.

Francis Franco ha anunciado que si Estrasburgo les da la razón, inhumarán a sus abuelos “en el panteón familiar, que está en la Catedral de la Almudena, por supuesto, pero sin que se entere nadie”.