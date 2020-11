El niño secreto de los Dalí

Cabanes me abrió su casa y su corazón y me mostró todo el material, cartas, postales, fotografías, dibujos y grabados que hablaban de una relación de muchos años de relación entre Joan y la pareja. También recordó las historias que su marido contó a lo largo de los años de su vivencia con la pareja y las que ella misma vivió tras conocer al que acabó siendo su marido en los años sesenta.

—Ahora sí, porque han pasado ya muchos años y es bueno que se conozca esta historia. La pena es que casi todos sus protagonistas ya no están, porque han fallecido y no pueden contarla.

Después de comprobar que la historia no había sido tratada en ningún artículo ni publicación y que las biografías del artista no aparecían la existencia de este niño; en septiembre de ese mismo año contacté con Mercè Cabanes, la esposa de Joan desde 1966 hasta que este falleció en 1999 a los 57 años. Desde el primer momento, mostró interés por la posibilidad de que yo escribiera algo y que contara esta historia jamás contada:

A lo largo de estos años he entrevistado a casi una veintena de personas; todas las que pudieran aportar datos y vivencias propias en relación con esta historia: a los familiares de Joan, a algunos de sus amigos, a compañeros de trabajo y a bastantes vecinos de Cadaqués que lo conocieron y compartieron momentos con él.

También he rastreado la bibliografía existente sobre el pintor: libros, revistas y publicaciones que se conservan, sobre todo, en el Centro de Estudios Dalinianos de Figueres, en busca de información sobre Joan, Dalí y Gala. También me dediqué a recopilar imágenes que reflejan su relación con Joan, empeñado en reconstruir de la mejor manera posible esta historia.

Al final de estos años la documentación reunida se puede cifrar en más de 60 libros leídos, unos 120 artículos de revistas y diarios, además de 116 imágenes que conserva el Centre de Estudios Dalinianos en los que aparece Joan solo, o en compañía de la pareja; además de una veintena de cartas y postales cruzadas entre el joven y la pareja que conserva el mismo centro o la familia de Joan. En todas estas imágenes, Dalí y su musa y compañera aparecen relajados y disfrutando del verano, tomando el sol, paseando, jugando y descansando tras una larga jornada de pintura; unas imágenes muy diferentes a las que estamos acostumbrados a ver de la pareja, más glamurosas en las que el pintor, hace de pintor y suele exagerar sus expresiones y sus ademanes para agradar a la cámara.

Fotos, postales y cartas, son todas inéditas hasta ahora.

Desde el principio tuve claro que no me iba a inventar a un personaje y que evitaría hacer literatura. Habría sido fácil, si el interés hubiera sido novelar esta historia tan novelesca e incluso cinematográfica; pero he realizado este acercamiento a esta relación de Joan, Dalí y Gala a partir de la documentación conservada y de los testimonios que me han proporcionado los que vivieron estos momentos de la compleja y no tan pública vida de Salvador Dalí y de su musa y pareja que han pasado desapercibidos hasta ahora.

El resultado es El niño secreto de los Dalí, el libro publicado por Roca Editorial que se pone a la venta este jueves 5 de noviembre.