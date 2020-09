El niqui y el cocodrilo

Se le concede un valor merecido a la viralidad en publicidad. Y un mérito a la capacidad de repetir una máxima contando poco a resultas de vender mucho el producto, aplicable también a la política. Expongo el siguiente ejemplo.

David Cameron, ex primer ministro inglés, político cortoplacista, envanecido con la victoria del ‘sí’ en la consulta de la permanencia de Escocia en Gran Bretaña, convocó el referéndum sobre el Brexit. Y así seguimos con Johnson. Entre la pésima gestión del coronavirus y el Brexit y su populismo, debería encerrarse en una caja y tirarse al mar.

Los partidarios del Brexit contrataron de jefe de publicidad a Dominic Cummings. Este sabía que había un tercio de la población a favor, un tercio en contra y un tercio de indecisos. Cummings pergeñó el eslogan principal: “Recuperar el control”. Se reunió con Zack Massinghan en Hyde Park, canadiense treintañero afincado en Londres y presidente de AggregatelQ, empresa dedicada al análisis de la red. Massingham le explicó que Facebook, mediante un patrón, podía descubrir cuando una pareja se iba a separar, y le ofreció tres millones de votantes que no estaban registrados en las encuestas. Cummings lo contrató. El canadiense creó un algoritmo donde convergían los usuarios de Facebook y de Twitter que analizaba en tiempo real lo que deseaba cada votante. Cummings, datos en mano, diseñó y lanzó decenas de consignas destinadas a que venciera el Brexit. Disponía de 7 millones de libras para la campaña; destinó 3,4 a la información de Internet. Cummings, escrutando la red con Massingham, inventó una serie de fake news. La de mayor relevancia fue que la inminente entrada de Turquía en la UE, con la emigración masiva de l@s turc@s a su país, robaría el trabajo de los ingleses.

Hoy, Cummings es el principal asesor del primer ministro y el único de su gabinete que se saltó el confinamiento con alevosía. No dimitió.

Al final, gracias a la publicidad de la ingeniería informática, triunfó el Brexit.

¿Las fake news siempre resultan perniciosas? La excepción se daría lustros atrás en Euskadi.

El presidente Felipe González publicitaba la defensa de la vida de los españoles en una cena celebrada el 20 de diciembre de 1983, en el palacio del Elíseo, con su par Mitterrand, espetándole: “Desde la amnistía general de 1977, los atentados perpetrados por ETA han causado la muerte de quinientas personas”. Luego, Felipe pormenorizó la frase. Mitterrand, a los postres, estaba patidifuso. El diario de sesiones, el Verbatim, recogió el encuentro en una oración de Mitterrand: “Diner avec Felipe González: un accord est trouvé sur l’expulsion des Basques” (en la cena con Felipe González encontramos un acuerdo sobre la expulsión de los vascos). El 9 de enero de 1984 González recibió una notificación: de madrugada las autoridades francesas actuarían. Detuvieron a diecisiete etarras.

Las redes sociales, WhatsApp, las aplicaciones, el streaming, etc, se nos figuran recientes, modernas. Sin embargo, hay una historia en la que no intervienen, en la que los factores primigenios fueron la imaginación, la voluntad y el coraje. Me la relató a vuelo de pájaro un fraterno vasco de las luchas cívicas frente a los liberticidas, Quico Mañero, experto en estrategia e inteligencia corporativa. Ocurrió en los ochenta, la década de plomo. Mañero la considera “una obra maestra en estrategia de comunicación”. Tiré del ovillo hasta tejerla. Se trata de la única operación de comunicación publicitaria que, enhebrada con inteligencia, le dobló el pulso a los etarras. Los dos actores principales de la campaña fueron Agustín Valladolid y un amigo publicista de Valladolid. Carecían (no existían, ni siquiera los móviles) de las herramientas de Cummimgs en el Brexit, por lo que su victoria fue un prodigio.