El núcleo duro de Kamala Harris

La suya no será la ‘Primera Familia’, pero es más que probable que el marido, la hermana o la sobrina de Kamala Harris estén muy presentes en los próximos cuatro años. Cuando la futura vicepresidenta de Estados Unidos creció en las calles de Oakland (California) sus padres no podían imaginar que llegaría hasta la Casa Blanca. Harris, hija de inmigrantes, no lo tuvo fácil.