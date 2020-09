El nuevo capítulo del clan Jurado: Rocío Carrasco vuelve a demandar a Antonio David Flores

Una demanda más. Como buena hija de boxeador, Rocío Carrasco ha dado un último golpe al padre de sus hijos, Antonio David Flores. Un gancho directo al hígado. Cuando parecía que Rociíto no podía emprender más acciones legales contra el ex Guardia Civil, que regresó hace un año a la televisión, ha llegado la última, y esta vez por un asunto referido a sus hijos David y Rocío Flores .

Justo esta semana, Antonio David está siendo el protagonista de la sección Hormigas negras de Sálvame, donde se hace un repaso del pasado del personaje. Sin embargo, indagar en los recuerdos no ha sido la razón del nuevo ataque de Carrasco.

Su exmujer ha tirado de hemeroteca y le ha demandado por una entrevista de 2016, en la que aseguró que Rociíto no invitó a sus hijos a la presentación de un sello dedicado a su abuela Rocío Jurado, y por dar a entender que es “una mala madre”.

Rocío Carrasco entiende que esas declaraciones vulneran su honor y su intimidad, y ha solicitado 120.000 euros en concepto de daños morales, según adelanta Lecturas . Además, ambos siguen teniendo un juicio pendiente en el que se acusa a Antonio David de haber ocultado sus ingresos ganados hace años en televisión para no pagar la pensión de sus hijos.

La última vez que ambos se enfrentaron legalmente, en 2018, el ex Guardia Civil venció la batalla. Rocío Carrasco le había denunciado por violencia de género y pedía cárcel para el colaborador. La denuncia, finalmente, fue archivada.

Más demandas

Lo denunció en 2016 por difamación en los medios durante 17 años, por no pagar la manutención y por secuestro de un menor; se querelló con él también en 2016, por maltrato físico y psicológico continuado; en 2019 pidió el embargo de su caché en GH VIP por no pagarle la pensión; el año pasado lo acusó también de estafa procesal e insolvencia punible, por cobrar supuestamente a través de terceras personas y declararse insolvente para no pagar la pensión de sus hijos.