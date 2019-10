El nuevo destino profesional de Toni Roldán: de diputado de Cs a dirigir un 'think tank'

El exdiputado y exsecretario de Programas y Áreas Sectoriales de Ciudadanos Toni Roldán, que dimitió el pasado junio por sus discrepancias con la estrategia del líder del partido, Albert Rivera, se ha incorporado a la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE), donde dirigirá un nuevo ‘think tank’.

Así lo ha comunicado la escuela de negocios, que ha organizado un acto este viernes donde Roldán y el director de ESADE Madrid, Mario Lara, detallarán las líneas estratégicas y áreas de actuación del nuevo centro de conocimiento, investigación y debate social.

El exdirigente de Cs es economista, formado en la Universitat Autònoma de Barcelona, en la School of International and Public Affairs de la Columbia University y en el Instituto Europeo de la London School of Economics, entre otras instituciones.

El que fuera portavoz económico de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados anunció el 24 de junio que dejaba su escaño y sus cargos en el partido porque no compartía la política de pactos impulsada por Rivera, con el PP como socio preferente, el rechazo al PSOE y los acuerdos indirectos con Vox.

Roldán dijo entonces que se habían “desvirtuado” los principios de “reformismo, regeneración y batalla contra el nacionalismo” con los que nació la formación naranja. Tras su marcha, se produjeron otras tres dimisiones en la Ejecutiva de Cs: las de Javier Nart, Xavier Pericay y Francisco de la Torre.