El nuevo Monopoly contra el capitalismo: no creerás que es real

Esta nueva versión del Monopoly consiste en que los jugadores contribuyan en proyectos comunitarios a no ser que alguien decida apropiarse de ellos. Habrá un fondo comunitario a partir del cual se realizarán las obras que sean necesarias. Podría haber una gran armonía entre los jugadores para desarrollar los diferentes proyectos, pero se pueden dar una serie de complicaciones.

Su nombre completo es Monopoly Socialism: Winning is for Capitalists y se vende como una “parodia” de juego clásico en un formato contradictorio a la esencia del juego. En su versión clásica, consiste en la compra y venta de propiedades para conseguir reunir más dinero que el resto de jugadores.

Las casillas de cartas pueden cambiar el rumbo de la partida y crear situaciones como vecinos molestos o pan de carne vegana que podrían acabar con la armonía de los jugadores. Una escuela para los ganadores, un museo de co-creación o un restaurante vegano son algunas de las obras a las que tendrán que hacer frente los jugadores para poder ganar en el juego.

Para que este finalice, será necesario que alguno de los jugadores entregue las 10 fichas de proyectos comunitarios finalizados o bien que el fondo comunitario se quede sin fondos para poder continuar, con lo que todos los jugadores habrían perdido.

Aunque parezca surrealista, este juego existe realmente y ha sido creado por Hasbro como una parodia del juego original. Si estás interesado, podrás comprarlo de forma online por Amazon aunque actualmente no hay stock disponible. El juego no es recomendable para menores de 8 años y no necesita baterías para empezar a jugar, solo embarcarse en una nueva sociedad socialista.