El nuevo proyecto literario de Kiko Rivera

No hay nada que frene al clan Pantoja . Son supervivientes , artistas, colaboradores... y ahora también escritores. Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja , ha estrenado un nuevo proyecto en la revista Semana: escribirá por entregas sus memorias.

El DJ ha publicado este martes el primer capítulo, en el que ha hablado de la relación de sus hermanos por parte de padre —Francisco y Cayetano Rivera Ordoñez— con su madre Isabel Pantoja. “Dicen que tiene unos trajes que yo nunca he visto. Que se sienten, lo hablen y lo solucionen”, ha explicado en relación a la guerra que tienen abierta desde que los hijos de Paquirri le reclamaron a su viuda unos trajes de luces del torero: “El conflicto entre mi madre y mis hermanos me hace sufrir mucho. Que se enteren de una vez”. Pantoja siempre aseguró no tenerlos y ellos, que lo ponían en duda, apelaban al valor sentimental de los trajes.

Doce páginas de texto en las que el finalista de GH DÚO se sincera también sobre su hermana Isa Pantoja, con la que está dolido por haber hablado de su familia, a pesar de que “la quiere con locura”.