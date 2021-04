El nuevo revés de Ana Obregón: su madre, hospitalizada

La vida no se lo está poniendo fácil a Ana Obregón en los últimos meses. La presentadora perdió en mayo del pasado año a su hijo Aless Lequio, que tenía 27 años, al que envió un emotivo mensaje en las Campanadas de 2020. Al joven le diagnosticaron un cáncer dos años antes.

Ahora la bióloga se enfrenta a un nuevo revés: su madre se encuentra hospitalizada en Madrid, como ha confirmado Susana Uribarri, amiga íntima de Obregón y su representante, a una reportera de Europa Press. Los motivos del ingreso no han trascendido, aunque Uribarri ha negado que sea por coronavirus.

“Que yo sepa, gracias a Dios, de momento no tengo ninguna noticia grave, con lo cual espero que todo bien (...) Esperemos que no vaya a más. Sé que está ingresada, pero no sé nada de que vaya a ser un desenlace... Que se quede en un susto de personas que tienen ya una cierta edad”, ha explicado.

La madre de Ana Obregón, Ana María Obregón Navarro, se ha enfrentado en los últimos años a varios problemas de salud, como ha ido contando la actriz a lo largo del tiempo. En 2015 sufrió un derrame cerebral que le tuvo ingresada en la UCI y hace cuatro años tuvo que ser intervenida para ponerse un marcapasos.

La presentadora del mítico ¿Qué apostamos? (TVE) siempre se ha mostrado muy unida a su familia, en especial a su hijo y a sus padres, a los que les ha dedicado mensajes públicamente a través de sus redes sociales en numerosas ocasiones.