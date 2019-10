El 'nuevo' Rivera le dice ahora a García Ferreras que "Sánchez no es el problema"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha intentado justificar -en una entrevista en laSexta con el periodista Antonio García Ferreras- su último cambio de timón, con el que ha pasado de llamar “banda” al PSOE a levantarle el castigo y estar dispuesto a pactar con ellos tras el 10-N.

″¿Le han levantado el castigo al Sanchismo?”, ha preguntado con retranca García Ferreras, a lo que Rivera ha intentado responder con convencimiento: “No, le pedimos a Sánchez que rectifique. Ningún Gobierno podrá sacar solo todo lo que necesita España, por lo que es necesario un gran pacto nacional”, ha argumentado Rivera, antes de asegurar que ha sido el PSOE el que no ha querido pactar con Cs.

“Pero su giro es a la desesperada por las encuestas”, le ha respondido García Ferreras de modo directo, algo que Rivera ha intentado negar de manera rotunda: “No, mire, yo le propuse en mayo un gran acuerdo y tras pelearse con Iglesias, le propuse una solución de Estado. Pero no me contestó”, ha afirmado Rivera, antes de incidir en que “los españoles quieren desbloqueo, pero yo además quiero reformas”.

García Ferreras ha seguido a la carga: ”¿Pero entonces Sánchez ya no es el problema?”, ha insistido el periodista. Entonces, Rivera ha respondido con rotundidad que “Sánchez no es el problema, lo son sus socios, y que se equivoca de rivales”.

“Yo propongo un acuerdo entre Gobierno y oposición gane quien gane. A mí no me interesan los sillones, me interesa el desbloqueo”, ha reiterado vehemente Rivera...

“Pero usted no quiso llegar a un acuerdo con Sánchez...”, ha reiterado García Ferreras, ante la negativa de Rivera: “No quiso el PSOE llegar a un acuerdo con nosotros”, ha afirmado, antes de comentar que llamó “a Sánchez y a Casado para que nos sentásemos y desbloqueáramos el país, pero Sánchez me dijo que no quería sentarse conmigo. Pero yo no estoy para mirar el pasado, sí al futuro. La política tiene que estar a la altura de la sociedad civil”, ha expresado Rivera.

En este punto, García Ferreras ha soltado un nuevo dardo -en forma de pregunta- contra el líder de la formación naranja: ”¿Y los líderes de Cs han estado a la altura de sus votantes?”, ha interrogado Ferreras.

Rivera ha acertado a responder que él hace autocrítica, pero que fue Sánchez quien bloqueó España incluso pese a sus propuestas de “solución de Estado”: “Yo estoy dispuesto a escuchar a Sánchez y que veamos qué puntos nos unen”, ha sentenciado.