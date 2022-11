El 'número dos' de Ayuso suelta esta frase sobre las urgencias y Mónica García le corrige al momento

“La que hacen ustedes de cerrar centros de salud, la de echar al 60% de los contratos covid, la de insultar a los sanitarios, la de insultarme a mí misma, diciendo que yo he boicoteado el Zendal con una denuncia que era falsa. Y luego, hay otra manera de hacer política, la de defender a nuestros sanitarios, a nuestra sanidad pública, qué no seamos la última comunidad en inversión de Atención Primaria”, ha expuesto.

“Yo he tenido a mi hijo con fiebre estos días y yo soy médico y ha habido un momento que he dicho, ¿le llevo a urgencias o no le llevo? Por supuesto que no voy a un sitio dónde haya un plasma, así me aspen”, ha sentenciado.