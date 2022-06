El nutricionista Julio Basulto crea conciencia al arrasar con la historia de lo que ha vivido

Mientras él, mareadísimo, presionaba el corte, y mientras Ana, mi hija, traía trapos limpios, llamé al 112.

En ~30 segundos, el amabilísimo operador me dijo que la ambulancia ya venía de camino, y me pasó con una nueva operadora, que me dio instrucciones de primeros auxilios. pic.twitter.com/Bm8x3SCeg9