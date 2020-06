El obispo de Alcalá pide a las adolescentes que "no vistan provocativas" para no ir "al infierno"

Otra vez, el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, ha vuelto a ser noticia por sus comentarios. El eclesiástico encabeza un gabinete de ayuda y orientación para jóvenes que ofrece una serie de recomendaciones para negarse a mantener relaciones sexuales prematrimoniales.

Esa asociación, llamada ‘Solo Para Jóvenes’, lanzada desde el arzobispado de Alcalá aconsejan a sus seguidores que no mantengan conversaciones demasiado excitantes, que eviten caricias o juegos que puedan “encaminarles mal”.

Pero una última idea ha generado una ola de indignación en la sociedad, la de recomendar a las adolescentes que no vistan provocativas para evitar “el infierno”. El arzobispado de Alcalá aclara a las mujeres que “también dicen no cuando se visten alegres y a la moda pero no provocativas”,.

“Si con tan buenas razones se va... ¡alégrate!, porque te salvaste de vivir el infierno de alguien que no te ama y sólo quería usarte a su capricho”, sostienen con impunidad antes de añadir que el ‘no’ es “la mejor prueba de amor”.

El obispo es conocido por sus controvertidas declaraciones contra los homosexuales, a los que ha llegado a plantear terapias para curarles, o en favor de la virginidad.