El odio a madrileños y vascos, o como gestionar las emociones Covid-19

“Los alcaldes de varios municipios de Cantabria ligados con la actividad turística, como Comillas, Suances o Noja, afearon este viernes la conducta irresponsable de algunas familias recién llegadas de las comunidades autónomas más afectadas por la expansión del coronavirus ( Madrid , País Vasco y La Rioja, principalmente) que no se han enterado bien de que Cantabria, España y el resto del mundo se encuentran en una situación de emergencia sanitaria extrema. No de vacaciones”. Es una noticia del Diario Montañés (Cantabria) de este mismo sábado.

No solo en el norte o en el sur, también en la Sierra de Madrid, en los otros pueblos de la comunidad, son tan víctimas de los madrileños como murcianos, andaluces o cantábricos. “Tranquilos, que aquí tenemos las vacas y los corderos ahí enfrente. Con calma, que lo único que nos falla es el suministro de pollo. De verdad, que no va faltarles comida”, explicaba un carnicero de Rascafría (Sierra de Madrid, Valle del Lozoya) el viernes, sobre cinco y media de la tarde, cuando al reabrir ya había una importante cola de personas.

Con indignación recibieron a Joseba, un abogado laboralista vasco que fue sin muchas ganas pero por obligación a un juzgado del norte de Castilla el pasado jueves. “‘¡Cómo se te ocurre venir a pegarnos el coronavirus, vuélvete a casa!’ es lo que me dijo sin tapujos un colega. Aunque lo peor fueron las caras que me ponían, cuando yo no estaba allí por placer”, explica.

Una docena de filetes, kilos de morcillo y huesos para el cocido, salchichas para un regimiento, picadillo, cordero… los pedidos eran asombrosamente grandes, así que se da por hecho que la gente con segunda residencia ha llegado para quedarse y teletrabajar. “Vale, que vengan, pero con respeto y prudencia. No puede ser que entren como ayer por la tarde y se dediquen a tocar, sobar, hablar entre ellos, pararse, no respetar la distancia. Entran familias que no recuerdan o no se enteran o no se toman en serio lo que está pasando”, explicaba una de las vendedoras del Udaco de Rascafría. Esta mañana ya tienen guantes y mascarilla, se ha regulado la entrada de tres en tres. Nadie sabe qué va a hacer la gente que está en casas rurales. ”¿Han venido para quedarse si no les dejan volver a entrar en Madrid?”, se preguntaban, aunque a estas alturas ya se sabe que pueden regresar a su primera residencia, tal y como establece el decreto del Gobierno. Así que en numerosos puntos de España, la propia población les animará a coger el coche de vuelta a casa.

Gente de pueblo versus gente de ciudad; gente de provincias frente a gente de la capital. Atenienses, troyanos y romanos ya practicaban la superioridad frente a los núcleos rurales. Hay miles de ensayos sobre el asunto, que afecta a todas las culturas. No hay más que leer como los de Pekín o Shanghái tratan a los campesinos. O en la literatura rusa misma. “Que sí -acepta una panadera a primera hora de la mañana, en Rascafría- pero que vengan con modales, los mismos que cuando entran en un hotel de lujo en Nueva York, ¿no? Mira, si además de la que se nos viene encima -imagina lo que van a ser los pueblos con los bares cerrados, lo que van a tener que aguantar madres, esposas, hijas- nos vienen a tocar las narices, esto va a ser complicado de llevar”.