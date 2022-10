El OIEA encuentra disposición en Moscú y Kiev para acordar una zona de protección en Zaporiyia

DIMITAR DILKOFF via Getty Images

DIMITAR DILKOFF via Getty Images

“Hay una disposición que es para mí, manifestada por ambos líderes, que es la de trabajar conmigo, con el OIEA, y aceptar que el establecimiento de esta zona de protección es un objetivo factible. Sino, me dirían ‘no pierda el tiempo, no estoy de acuerdo, no se puede’”, ha aseverado el secretario general del organismo.