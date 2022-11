El olonialismo va a llegar

Macarena Olona. Europa Press News via Getty Images

¿Hay algo en el mundo de la política peor que Macarena Olona? Sí, Macarena Olona saliéndose de Vox por pataletas internas. ¿Y hay algo en el mundo de la política peor que Macarena Olona saliéndose de Vox por pataletas internas? Sí, Macarena Olona saliéndose de Vox por pataletas internas y creando una nueva “fundación apolítica”. ¿Y hay algo en el mundo de la política peor que Macarena Olona saliéndose de Vox por pataletas internas y creando una nueva “fundación apolítica”? Sí, Macarena Olona saliéndose de Vox por pataletas internas y creando una nueva “fundación apolítica” ubicada fiscalmente en Panamá. ¿Y hay algo en el mundo de la política peor que Macarena Olona saliéndose de Vox por pataletas internas y creando una nueva “fundación apolítica” ubicada fiscalmente en Panamá?

Sí, hay algo mucho peor, muchísimo peor aún: Macarena Olona saliéndose de Vox por pataletas internas personalistas, creando una nueva “fundación apolítica” ubicada en un paraíso fiscal como es Panamá, dedicando sus renovados esfuerzos a combatir internacionalmente la “criminal ideología de género”, diciendo que su proyecto no es de derechas ni de izquierdas —¡otra que no es de derechas ni de izquierdas!—, y amenazando con presentarse a las elecciones generales del año que viene si a su expartido —siglas de las que ideológicamente no se diferencia absolutamente nada— le va mal en las municipales y autonómicas de mayo. Por si a alguien le cabía alguna duda acerca de la starwarsización de la política, ha sentenciado que ella sólo está librando “la batalla del bien contra el mal”.

(Paréntesis: En su obra “Los caracteres”, Teofrasto —siglo IV a.C.— desarrolla la primera tipología acerca de la personalidad, que influyó durante muchos siglos a los estudiosos de la condición humana. Según esta clasificación, existen dos tipos básicos de seres humanos. En primer lugar, estarían todas las personas que no son Macarena Olona. En segundo lugar, estaría Macarena Olona. Ambos tipos se miran con recelo, no acaban de comprender cómo es que existe el otro. Utilizan las mismas palabras, pero no hablan el mismo lenguaje. Ambos sangran si se les pincha, pero no el mismo líquido. “Soy humano, y nada humano me es ajeno”, dijo Terencio; no está claro si esta afirmación se aplica a los dos tipos humanos de Teofrasto o sólo a uno. Fin del largo paréntesis.)