El Orgullo de Madrid

No me voy a extender mucho más en lo que el Orgullo ha cambiado desde entonces a nuestros días en los que es un referente internacional, pero es obvio que su incontestable poderío ha contribuido enormemente a la gran transformación social producido en nuestro país sobre los derechos LGTBI. Y ha dado forma a nuestra ciudad, y nuestra ciudad al Orgullo, como si ambos espacio de necesitaran, se retroalimentaran, se condicionaran. Madrid le debe mucho a Orgullo y el Orgullo a Madrid.

Este año todo es distinto. Tanto la manifestación como el resto de actividades y eventos festivos que lo acompañan no podrán tener lugar de forma presencial. De hecho, las entidades organizadoras de este evento fueron rápidas y muy conscientes desde el principio de la gravedad de la situación y rápidamente suspendieron la celebración en las calles; no en vano siempre ha sido un movimiento responsable y cuidador de la ciudad que lo aloja.

Es normal, pues, que este año todo sea distinto, pero lo que no es tan normal es que no haya bandera en la fachada ni en ningún espacio institucional de Cibeles o los edificios municipales, no haya declaración institucional, que el mini acto institucional no cuente con la presencia del alcalde o que la campaña del Ayuntamiento no tenga mensaje reivindicativo y se limite a una sucesión de colores chillones. Y eso a pesar de que los colectivos han hecho su trabajo y han dedicado este Orgullo a “Sororidad y feminismo para TRANSformar. ¡Mujeres lesbianas, trans y bisexuales en acción! ¡Por las más vulnerables!”. Reivindicación que el Ayuntamiento de la capital ha preferido no tener en cuenta. (Invisibilizando a la mujeres y no escuchando las reivindicaciones de los colectivos Trans sobre que el Orgullo no sólo se trata de amar, si no de identidad, haciendo una especial mención a esas revueltas como consecuencia de los disturbios de Stonewall. Donde mujeres racializadas y pertenecientes al colectivo trans han sido las referentes del movimiento y las eternas invisibilizadas.)

En fin, son ya muchos gestos, que comenzaron a notarse el año pasado a pesar de que dejamos todo cerrado, que denotan que el Ayuntamiento quiere que el Orgullo pase rápido y casi sin darnos cuenta. No ama su Orgullo y eso se nota. Y es muy grave. No va a renunciar al evento porque deja grandes beneficios económicos para la ciudad pero se ponen de perfil. Es grave y triste, sí, y significa que no se ha entendido para nada lo que es el Orgullo para esta ciudad y lo importante que es el Orgullo madrileño.