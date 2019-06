El Orgullo y el 'pinkwashing'

La historia es bien conocida: tal día como hoy, hace cincuenta años, en un bar llamado Stonewall, sito en el Greenwich Village neoyorkino, un grupo de personas homosexuales y, sobre todo, transexuales y travestis, que se encontraban allí reunidas, hartas de los abusos policiales, se armaron de valor y... la armaron buena. Son los conocidos “disturbios de Stonewall”, que se prolongaron durante varios días (con sus noches), y que representan un punto de inflexión en la toma de conciencia y en la lucha por los derechos y libertades de las personas homosexuales y transexuales, a las que después se irían sumando las bisexuales, la intersexuales, etc., y que agrupamos bajo el acrónimo LGTB+.

Desde aquel 28 de junio de 1969 cada año se celebra el Orgullo, que no es otra cosa que una gran manifestación política en la que la reivindicación de la igualdad de todas las personas con independencia de su orientación sexual e identidad de género constituye el eje central en torno al cual se monta la fiesta. En nuestra sociedad del espectáculo hay quien se olvida, o, con aviesa intención, trata de ocultar la seria reivindicación política que representa el Orgullo bajo el bullicio de la fiesta. Craso error, pues no podemos ignorar que esta sería imposible si aquella no hubiera ido conquistando progresivamente cotas de libertad, hace cincuenta años inimaginables. Por eso el Orgullo es, por encima de todo, una gran herramienta de lucha política por los derechos y libertades de las personas LGTB+ a la que no debemos renunciar bajo ninguna excusa.

La historia del Orgullo en nuestro país es también una historia de éxito. Mundialmente conocido, el Orgullo estatal que se celebra en Madrid concentra cada año a cientos de miles de personas de toda condición que conjugan a la perfección la seriedad de la reivindicación política con la alegría de la fiesta. No obstante, en los últimos años, la organización del Orgullo (que corresponde a dos asociaciones a las que la igualdad en este país le debe mucho: COGAM, el mítico Colectivo LGTB+ de Madrid, y FELGTB, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, que agrupa a la mayor parte de las asociaciones que en España defienden los derechos de estas personas) no está exenta de polémica a cuenta del veto a determinados partidos políticos para participar en la manifestación (o bien en la pancarta de cabecera, o bien más atrás, con una carroza). Circunstancia que este año se ha producido también en la manifestación del Orgullo que se celebra en Barcelona, en donde las asociaciones organizadoras han vetado asimismo la participación de Ciudadanos.