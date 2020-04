El paciente uno del coronavirus en Italia habla por primera vez: "Estuve a un paso de la muerte y resucité"

Mattia Maestri, el considerado paciente uno de coronavirus en Italia que fue dado de alta el pasado 23 de marzo, ha hablado por primera vez tras superar la enfermedad en una entrevista concedida al diario transalpino La Repubblica.

“Estos dos meses han sido impactantes, mucho más de lo imaginable. Algo más que lo de una película. De repente me enfermé, estuve a un paso de la muerte y resucité”, ha descrito en un testimonio sobrecogedor.

Tras dos meses de la explosión del brote en Lombardia, este italiano de 37 años, aficionado al deporte y al atletismo, se ha convertido en la resistencia a la pandemia. Vive en la localidad de Codogno, donde acudió a urgencias para tratarse de un pequeño cuadro respiratorio.

Al principio le mandaron a casa a curarse lo que por aquel entonces consideraron neumonía. Tras ver que los antibióticos no le curaban, le hicieron la prueba de coronavirus y salió positivo.

Maestri ha relatado que en Condgno fue sedado entrando en un limbo: “Estaba inconsciente, a veces soñaba pero ya no recuerdo qué. No sufrí, pero tenía la clara percepción de que la paz era la antesala de la muerte”.

“Perdí la conciencia en Codogno pensando que tenía una neumonía simple y me desperté después de 20 días en Pavia sobreviviendo a Covid-19. Yo era anónimo, la pandemia me convirtió en un símbolo de Europa”, ha añadido.

En esas más de dos semanas que estuvo en coma, su mujer, que también sufrió el coronavirus, dio a luz a su hija Giulia. Sus padres también dieron positivo: su madre lo pudo superar, pero su padre no lo consiguió.

“El 19 de marzo, el día del Padre, lo llamé con el teléfono móvil desde el hospital porque quería felicitarlo. Respondió mi madre llorando. Así descubrí que había muerto”, ha asegurado Maestri, quien ha destacado la fortaleza mental tanto de su madre como de su mujer.

Este italiano ha subrayado que fue el nacimiento de su hija, al que incluso pudo asistir el pasado 17 de marzo en un hospital de Milán, lo que le ayudó a salir hacía delante: “Multiplicó mis energías físicas, no podía irme mientras ella llegaba. Aprendí a resistir y a creer en la diferencia entre confianza y utopía, a considerar esencial cada momento de normalidad”.

“Sin ofrecernos la oportunidad de percibirlo, la vida y la muerte se tocan en silencio”, ha reflexionado.

Hasta el momento no se conoce ese paciente cero que le haya infectado, ya que ha afirmado que no salió de su pueblo y no cambió ni su vida normal ni sus relaciones.

Maestri ha explicado que los médicos le dijeron que desde enero, no solo en Lombardía, habían surgido muchos casos de neumonía incurable y ha destacado que el problema fue que “nadie creía que el coronavirus había llegado a Europa”.