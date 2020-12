El pacto antidesahucios: de una guerra a un acuerdo

Podemos, sin embargo, quería más. Los morados defienden que si alguien perdió su trabajo hace dos años y en este tiempo ha devorado sus ahorros porque pensaba encontrar un empleo en 2020, no tiene la culpa de la crisis del covid y tiene, por tanto, el mismo derecho a no ser desahuciado que alguien al que el coronavirus le ha congelado la cartera.

El último escollo del acuerdo fue la tercera petición morada: qué hacer con las personas vulnerables que no tienen un contrato de alquiler. Podemos cree que era la que más reticencias provocaba entre los socialistas. Y, como se lo temían, el pasado martes retiraron la enmienda para facilitar que la Vicepresidencia Segunda y Transportes sellaran el acuerdo. En el departamento que dirige José Luis Ábalos justifican que había que hacer compatible el derecho a la vivienda con el concepto de la “seguridad jurídica”.

El temor en el lado socialista del Gobierno era que prohibir los lanzamientos de las personas sin contrato de arrendamiento fuera una barra libre para la ocupación. La solución que se encontró ha sido involucrar a los servicios sociales de ayuntamientos y comunidades autónomas para que certifiquen ante un juez la condición de vulnerabilidad de las personas a las que se va a desahuciar, en caso de estas la aleguen para impedir el lanzamiento.

Además, si estas personas vulnerables se encuentran en una propiedad de un gran tenedor de vivienda, no podrán ser desahuciadas. Y si están en la vivienda de un particular, no podrán ser expulsadas hasta que no se les encuentre otra vivienda. Esta situación estará vigente mientras dure el estado de alarma. Finalmente hubo acuerdo.